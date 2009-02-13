Есть 2 отсканированные фотографии. 1. Нужно почистить все в ЧБ варианте, сделать качественными. 2. Нужно придать цвет ЧБ фото. ("раскрасить") оплата после работы. портфолио желательно. стучать лучше в асю.. 155 566 699
Предлагаю Вашему вниманию любые качественные 3д модели.
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кредиты к любым фотостокам или фото с них.
- $50Обработка фотографий3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Всем доброго времени суток! Нужно разрекламировать сайт, с помощью которого можно купить файлы с фотостоков за 50%. Жду от Вас стоимость + описание того, что в эту стоимость входит. Полезная публика для такого сайта - веб разработчики, дизайнеры, ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт14 лет назад
Всем доброго времени суток. Требуется создание сайта по игре в покер. Гнаться за фуллтилт, покер титан, покерстарс и другими конечно же смысла нет, но и фуфло, простите, не нужно. Не рассматривал все покер румы, но давольно понятно сделан ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется настроить банерокрутилку OpenX к форуму IPB Объяснить немного по этому поводу для будующей работы. по предоплате не работаю..Прочее1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужен текст в раздел СОТРУДНИЧЕСТВО на сайт фирмы, занимающейся производством фасадов и отделкой зданий ими. Цель: убедить строительные компании, дизайнерские фирмы сотрудничать ИМЕННО с нами.. и ИМЕННО сотрудничать.. Довести, что это выгодно и может принести хорошую прибыль. ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
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Требуется сделать нечто подобное http://decolite.ru/ Тематика та же. Фасады зданий. Построить можно с шаблонным дизайном. Главное, чтобы сайт был легкий и приятный на восприятие. по всем вопросам стучите в асю.. 155566699, прошу сразу писать по какому Вы поводу. По предоплате ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Сайт знакомств и шаблоны можно глянуть тут: http://ru.datingpro.com/dating/templates.php (шаблоны в самом низу) Нужно натянуть на действующий сайт знакомств на этом движке и адаптировать под него. Прошу Вас сразу выставлять цену и примерные сроки. ! По предоплате не работаю. Лучше сразу ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт15 лет назад
Сайт знакомств и шаблоны можно глянуть тут: http://ru.datingpro.com/dating/templates.php (шаблоны в самом низу) Нужно натянуть на действующий сайт знакомств на этом движке. Прошу Вас сразу выставлять цену и примерные сроки. По предоплате не работаю.Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт15 лет назад
ТЗ в процессе может немного измениться. ПОДРОБНОЕ ТЗ В АТТАЧЕ! Онлайн-аукцион по скандинавской системе. (Для наглядной информации смотреть www. gagen.ru) с дополнителными функциями http://www. swoopo.co.uk/ Аукцион представляет собой систему онлайн-ставок на определенные товары. Товары имеют сверхмалую начальную цену, как ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Доброго времени суток! Поставили сервер на колокейшн, немного поработав - появилась потребность поставить управление хостингом. Остановились на DA. Возможна ли его настройка удаленно? Сколько это будет стоить? жду предложений в асю 1 5 5 5 6 6 ...Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен15 лет назад