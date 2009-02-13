Bes_vip

Артем Чххххххххх Bes_vip

 
39 летКиргизия/Бишкек
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
ДЕШЕВО фото с любых фотостоков. 3д модели с 3д стоков.

Предлагаю Вашему вниманию любые качественные 3д модели.

Авто, интерьер, экстерьер, анатомия и многое другое.

+

кредиты к любым фотостокам или фото с них.

  • Отредактировать ЧБ фото и придать цвет

    $50

    Есть 2 отсканированные фотографии. 1. Нужно почистить все в ЧБ варианте, сделать качественными. 2. Нужно придать цвет ЧБ фото. ("раскрасить") оплата после работы. портфолио желательно. стучать лучше в асю.. 155 566 699

    Обработка фотографий3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Реклама сайта, продающего файлы с фотостоков.

    Всем доброго времени суток! Нужно разрекламировать сайт, с помощью которого можно купить файлы с фотостоков за 50%. Жду от Вас стоимость + описание того, что в эту стоимость входит. Полезная публика для такого сайта - веб разработчики, дизайнеры, ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется создать покер портал

    Всем доброго времени суток. Требуется создание сайта по игре в покер. Гнаться за фуллтилт, покер титан, покерстарс и другими конечно же смысла нет, но и фуфло, простите, не нужно. Не рассматривал все покер румы, но давольно понятно сделан ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Совместить openX c IPB

    Требуется настроить банерокрутилку OpenX к форуму IPB Объяснить немного по этому поводу для будующей работы. по предоплате не работаю..

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен текст в раздел Сотрудничество

    Нужен текст в раздел СОТРУДНИЧЕСТВО на сайт фирмы, занимающейся производством фасадов и отделкой зданий ими. Цель: убедить строительные компании, дизайнерские фирмы сотрудничать ИМЕННО с нами.. и ИМЕННО сотрудничать.. Довести, что это выгодно и может принести хорошую прибыль. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужен несложный сайт на Joomla

    $100

    Требуется сделать нечто подобное http://decolite.ru/ Тематика та же. Фасады зданий. Построить можно с шаблонным дизайном. Главное, чтобы сайт был легкий и приятный на восприятие. по всем вопросам стучите в асю.. 155566699, прошу сразу писать по какому Вы поводу. По предоплате ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется натянуть шаблон на сайт знакомств.

    Сайт знакомств и шаблоны можно глянуть тут: http://ru.datingpro.com/dating/templates.php (шаблоны в самом низу) Нужно натянуть на действующий сайт знакомств на этом движке и адаптировать под него. Прошу Вас сразу выставлять цену и примерные сроки. ! По предоплате не работаю. Лучше сразу ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется натянуть шаблон на сайт знакомств.

    Сайт знакомств и шаблоны можно глянуть тут: http://ru.datingpro.com/dating/templates.php (шаблоны в самом низу) Нужно натянуть на действующий сайт знакомств на этом движке. Прошу Вас сразу выставлять цену и примерные сроки. По предоплате не работаю.

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется интернет-аукцион

    ТЗ в процессе может немного измениться. ПОДРОБНОЕ ТЗ В АТТАЧЕ! Онлайн-аукцион по скандинавской системе. (Для наглядной информации смотреть www. gagen.ru) с дополнителными функциями http://www. swoopo.co.uk/ Аукцион представляет собой систему онлайн-ставок на определенные товары. Товары имеют сверхмалую начальную цену, как ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется удаленно настроить DirectAdmin

    $100

    Доброго времени суток! Поставили сервер на колокейшн, немного поработав - появилась потребность поставить управление хостингом. Остановились на DA. Возможна ли его настройка удаленно? Сколько это будет стоить? жду предложений в асю 1 5 5 5 6 6 ...

    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
ukradmin
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Требуется удаленно настроить DirectAdmin
приятный адекватный заказчик
Помог разобраться. Настроил все как нужно. Оперативно. Работой остался даволен. Спасибо!
Ответный отзыв
sergey9207
Россия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Нужен текст в раздел Сотрудничество
Было приятно сотрудничать, четкое Т.З. , мгновенная оплата, надеемся на долгосрочное сотрудничество!
Спасибо команде CompanyWrite Все сделали быстрее оговоренного срока и со скидкой в 40% )
Ответный отзыв
sergeyrulit
Сергей 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Нужен несложный сайт на Joomla
Хороший заказчик =) Все оплатил... Приятно было общаться...