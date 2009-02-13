Сайт знакомств и шаблоны можно глянуть тут: http://ru.datingpro.com/dating/templates.php (шаблоны в самом низу) Нужно натянуть на действующий сайт знакомств на этом движке и адаптировать под него. Прошу Вас сразу выставлять цену и примерные сроки. ! По предоплате не работаю. Лучше сразу ...