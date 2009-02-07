Требуется удаленно настроить DirectAdmin

$100
Настройка сервера/ПОЗавершен5 заявок192 просмотра
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Доброго времени суток!

Поставили сервер на колокейшн, немного поработав - появилась потребность поставить управление хостингом. Остановились на DA.

Возможна ли его настройка удаленно? Сколько это будет стоить? жду предложений в асю 1 5 5 5 6 6 6 9 9

15 лет назад
Bes_vip
39 летКиргизия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
ukradmin
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
15 лет назад
$50
1 день
Помог разобраться. Настроил все как нужно. Оперативно. Работой остался даволен. Спасибо!
приятный адекватный заказчик