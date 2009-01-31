Ищю опытного человека который помог бы установить и заточить Xрумр под гесты/блоги. А так же обяснить что, как, и почему. Оплата по часам или договорная, как вам будет удобно. Требования: 1. говорящего и способного обяснять по английски (общение ...
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Небольшой интрернет-магазин на базе shopscript webasyst. Стоит на вдс мастерхоста, ОС CentOS 5, панелька lxadmin.
Сейчас все крутится на апаче2. Магазин при небольшой нагрузке(не больше 50 юзеров) начинает сильно тормозить. + иногда процессы апача отжирают до 80% цпу, память при этом свободна..
Задачи:
1. Настроить lighttpd вместо апача (настройка заключается в переводе нескольких строк .htaccess mod_rewrite)
2. Сделать так, чтобы не тормозило(возможно, после настройки лайти эта проблема отпадет).
условие: сделать это надо вечером - с 21.00.
оплата 1000 рублей сразу же после запуска.
вебмани или яд(предпочтительнее – яд).
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