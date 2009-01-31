Небольшой интрернет-магазин на базе shopscript webasyst. Стоит на вдс мастерхоста, ОС CentOS 5, панелька lxadmin.

Сейчас все крутится на апаче2. Магазин при небольшой нагрузке(не больше 50 юзеров) начинает сильно тормозить. + иногда процессы апача отжирают до 80% цпу, память при этом свободна..

Задачи:

1. Настроить lighttpd вместо апача (настройка заключается в переводе нескольких строк .htaccess mod_rewrite)

2. Сделать так, чтобы не тормозило(возможно, после настройки лайти эта проблема отпадет).

условие: сделать это надо вечером - с 21.00.

оплата 1000 рублей сразу же после запуска.

вебмани или яд(предпочтительнее – яд).