Настройка визуального редактора в Битрикс

Настройка сервера/ПОЗакрыт1 заявка131 просмотр
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Возникла следующая проблема, - в системе управления сайтами Битрикс подключен сторонний визуальный редактор tiny_mce для пользовательской части сайта с недавнего времени он стал сохранять добавляемый контент в текстовом формате вместо html хотя никакие настройки не менялись. Нужно выяснить причину и настроить его на сохранение в формате html.

15 лет назад
a1l2e3x
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва