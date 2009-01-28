Настройка визуального редактора в Битрикс

Нужно поднять на Linux mybox 2.6.25-gentoo-r8 nginx+apache+php , чтобы всё работало без проблем. Потомучто Чисто работающий apache2 создает очень много нитей. PHP должен работать не как модуль, а как полноценный PHP + переписать около 10 ...
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Возникла следующая проблема, - в системе управления сайтами Битрикс подключен сторонний визуальный редактор tiny_mce для пользовательской части сайта с недавнего времени он стал сохранять добавляемый контент в текстовом формате вместо html хотя никакие настройки не менялись. Нужно выяснить причину и настроить его на сохранение в формате html.
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