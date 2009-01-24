Конфигурирование PHP extension

Настройка сервера/ПОЗакрыт1 заявка172 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо подготовить к работе PHP extension "stem" (pecl).

http://pecl.php.net/package/stem

Характиристики веб-севера:

- Win 2003

- php 5.2.8

PHP
15 лет назад
triaffer
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад