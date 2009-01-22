Настройка сервера

Настройка сервера/ПОЗакрыт24 заявки334 просмотра
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Имеется удаленный сервер (Linux-овый, Apache - Php5 - MySql), на котором хостится порядка 10 сайтов.

Необходимо:

1) Провести его анализ с точки зрения безопасности

2) Устранить найденные проблемы

3) Настроить автоматический бэкап сервера.

4) Быть готовым периодически решать могущие возникнуть проблемы в короткий срок (это оплачивается, естественно, отдельно).

15 лет назад
openair
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов