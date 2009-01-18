Помощь с denwer

Собственно, не могу разобраться с сей замечательной вещью, поэтому нужен человек, который бы мог настроить конфиг для одного сайта (дальше разберусь сам, надеюсь :) ) Для специалиста работы минут 15 максимум
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Собственно настроил денвер, доступ к сайту сейчас из сети. Нужно сделать доступ из интернета, когда прописываю в home/ип машины/ апач просто падает при запуске (имхо нужно указывать сетевой ип). Как можно настроить доступ из интернета?
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