Настроить BIND

Настройка сервера/ПОЗавершен4 заявки144 просмотра
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Собственно, не могу разобраться с сей замечательной вещью, поэтому нужен человек, который бы мог настроить конфиг для одного сайта (дальше разберусь сам, надеюсь :) )

Для специалиста работы минут 15 максимум

15 лет назад
Tchokurov
Алексей 
32 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
OldSkull
49 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$15
1 день
Всё настроил, всё работает :)
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