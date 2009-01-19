Установить код сапы на блог

Задача: - Помощь в покупке лицензии - Обновление форума vBulletin 3.6.8 на 3.8.x - Тестирование и выявление несоответствий с заявленным в документации функционалом.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется установить код сапе на блог (CMS WP).
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