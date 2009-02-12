Обновление форума vBulletin 3.6.8

$300
Настройка сервера/ПОЗавершен3 заявки249 просмотров
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Задача:

- Помощь в покупке лицензии

- Обновление форума vBulletin 3.6.8 на 3.8.x

- Тестирование и выявление несоответствий с заявленным в документации функционалом.

15 лет назад
mladshiy
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Romchik-EDF
44 годаГермания
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$300
1 день
Отличное исполнение. Объем оговоренных работ сделан полностью и с опережением установленных сроков. Хочу отметить поддержание постоянного контакта и оперативное реагирование на запросы. Очень доволен.
Интересный человек, приятный собеседник. Работать было приятно. Рекомендую.
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