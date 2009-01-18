Перенос БД из 1С 7.7 ЗиК в 1С 8.1 УП

$250
Настройка сервера/ПОЗакрыт5 заявок147 просмотров
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Необходимо корректно перенести персональные данные сотрудников (60-70 человек, данные только за 2008 год) из 1С 7.7 ЗиК в 1С 8.1 Управление персоналом.

15 лет назад
synclee
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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