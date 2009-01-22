Восстановить БД огромную

Продуктивно поработали с заказчиком. Два дня разбирались и пробовали разные варианты. В итоге, совместными усилиями все получилось. Все два дня был на связи. Причем из-за моих трудностей с чат-клиентами (icq) пошел мне на встречу и большую часть переписки мы провели на weblancere. Общаться мне понравилось, как будто со старым знакомым. Итог работа выполнена. Об оплате договорились: "в течении недели", но больше чем уверен что проблем не будет. Буду рад сотрудничеству в дальнейшем. Всем рекомендую.