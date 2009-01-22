Восстановить БД огромную

Задача: - Помощь в покупке лицензии - Обновление форума vBulletin 3.6.8 на 3.8.x - Тестирование и выявление несоответствий с заявленным в документации функционалом.
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База очень большая поэтому на 8000 новостях стопиться помогите её восстановить всего 86000)
ни один дампер не помог стопор и всё
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