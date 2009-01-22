Создание сервера на домашнем компьютере

Настройка сервера/ПОЗакрыт10 заявок376 просмотров
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Нужна помощь в создании сервера на домашнем компьютере под управлением Windows Home Server 2008.

Цель - разместить на домашнем серваке несколько сайтов работающих на PHP и MySQL.

Компьютер подключен к нету через роутер D-link DI-524. Айпишник выделенный

15 лет назад
maxvideo
Гость 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад