Обновить панель плеск на 9 версию

$20
Настройка сервера/ПОЗавершен3 заявки187 просмотров
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Необходимо обновить панель и устранить баг с отправкой писем с клиентских аккаунтов.

Буду постоянно подбрасывать работу по этой части.

Желательно человека с телефоном.

icq 311023355

15 лет назад
mailtodemon
Дмитрий 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
chmind
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Отличный спец и приятный человек. Рекомендую!
Хороший заказчик. Проблем не с постановкой задачи ни с оплатой не возникли. Рекомендую. Приятно было работать.