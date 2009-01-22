Нужно синхронизировать сайт между 3 серваками

Настройка сервера/ПОЗакрыт12 заявок269 просмотров
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Сайт www.5el.com.ua нужно синхронизировать на 3 серверах. Нужен специалист с опытом. Детали при переписке.

15 лет назад
Ideasdesolator
Stepanyuk Alexandr 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад