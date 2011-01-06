Stepanyuk Alexandr IdeasdesolatorIdeasdesolator
С помощью последних веб-технологий, оригинального дизайна, а главное эффективных идей, создаю функциональные интернет-решения для бизнеса во всех его проявлениях.Я имею возможности, которыми в оптимальные сроки проанализирую и предложу продукт, цель которого во многом оправдает вложенные средства. Корпоративный сайт будет иметь фирменный дизайн и комфортную навигацию, промо-сайт будет изготовлен на основе flash-анимации и 3d моделей и профессиональных звуковых эффектов , интернет-магазин будет иметь удобную систему каталогизации и заказа товаров и услуг, графический дизайн будет выполнен на высочайшем уровне. Точное следование всем параметрам качества, оригинальные идеи, и нестандартный подход позволяют создать эффективный рекламный инструмент, который будет работать на Вас 24 часа в сутки. Работая с мной, Вы в первую очередь получаете качественный продукт, во вторых – надежных партнеров, и в третьих – существенную выгоду для своего бизнеса.
- Без названия367 просмотров
- Автотест176 просмотров
- Connec team166 просмотров
- Крымский188 просмотров
- Asta Ukraine209 просмотров
- Без названия219 просмотров
- Без названия230 просмотров
- Без названия326 просмотров
- Без названия170 просмотров
- Без названия160 просмотров
- Без названия173 просмотра
- Без названия158 просмотров