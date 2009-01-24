Оптимизация VPS для сайта на joomla

Есть сайт, написанный на joomla, посещаемость в среднем 2000 посетителей, но очень много просмотров в день, около 30000-50000. Сервер не выдерживает, съедается почти вся оперативная память 700 метров. Mysql периодически отваливается в пики нагрузки. У joomla очень много запросов к базе

Процессор

(от AMD Opteron )

1100 Мгц

ОЗУ 768 Мб

HDD 40 Гб

os CentOS

Apache/2.2.8

php 5.2.6

mysql 5.0.58

Нужно найти решение оптимизации и оптимизировать.

Спасибо