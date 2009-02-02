Настроить сервер

Настройка сервера/ПОЗавершен15 заявок254 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна помощь в настройке сервера. ОС Linux Debian.

Необходимо все для нормальной работы сайта на wordpress + zend и ioncube. Список необходимых модулей скину в личку.

15 лет назад
Delpher
37 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
swood
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
Настроил сервер быстро и без проблем. Рекомендую.
Очень приятный заказчик. Четкое ТЗ, четкие сроки. Всегда готов и дальше с Вами работать!