Консультация сис админа FreeBSD

Разворачивание и настройка сервера и клиентских 150 станций Citrix с нуля
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Нужен человек, который сможет мне обьяснить что надо сделать, чтобы отключить или настроить фаервол
Дело в том что когда устанавливали сервер на площадку провайдера получилось так что там людям было лень настраивать фаер.. .поэтому они отключили его..
видимо плохо отключили..что он при перезагрузке мною через команду reboot выключился и не включаетя... (даже не пингуется)
Звонил админам провайдера, сказали что то там с фаером.. и тип надо ехать разбираться самому
планируе поехать туда после экзамена, где то будет после обеда по мск
нужен человек который сможет помочь мне разобраться(как и что прописывать. где...) стучимся в аську 387138320
За мной не заржавеет!!договоримся в аське о цене вопроса
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