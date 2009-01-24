Выяснить проблемы: то ли ддос-атака, то ли что еще

Настройка сервера/ПОЗакрыт9 заявок234 просмотра
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Наш хостинг-провайдер сообщил, что якобы с нашего сервера идут какие то атаки, и что на нас жалуются, что мы что-то делаем, однако как удалось выяснить у нас с 26 января на сервере зафиксировано резкое увеличение зарубежного исходящего трафика, почему не понятно. Вообщем работа заключается в диагностировании и решении проблемы, что же у нас происходит.

15 лет назад
dtis
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад