Выяснить проблемы: то ли ддос-атака, то ли что еще

Наш хостинг-провайдер сообщил, что якобы с нашего сервера идут какие то атаки, и что на нас жалуются, что мы что-то делаем, однако как удалось выяснить у нас с 26 января на сервере зафиксировано резкое увеличение зарубежного исходящего трафика, почему не понятно. Вообщем работа заключается в диагностировании и решении проблемы, что же у нас происходит.