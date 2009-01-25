Разворачивание Citrix

Настройка сервера/ПОЗакрыт6 заявок180 просмотров
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Разворачивание и настройка сервера и клиентских 150 станций Citrix с нуля

15 лет назад
kirillvz
Кирилл 
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад