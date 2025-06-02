WEB Server

Нужно поднять на Linux mybox 2.6.25-gentoo-r8 nginx+apache+php , чтобы всё работало без проблем. Потомучто Чисто работающий apache2 создает очень много нитей. PHP должен работать не как модуль, а как полноценный PHP + переписать около 10 существующих VHOST под nginx.

Для связи только ICQ 355059459. Так как меня попросили разместить это объявление.