Установка кода сапы

Сейчас код стоит на двух сайтах (двиги WP и Joomla), но ссылки находятся в статусе ERROR, найти ошибку и исправить ее.

Кто хочет "срубить" халявных денег - не пишите, оплата только после проверки работоспособности кода.

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