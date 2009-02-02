Поднастройка сервера почты

Настройка сервера/ПОЗавершен3 заявки184 просмотра
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Здравствуйте!

на SMTP сервере почты у нас такая проблема.

у некоторых пользователей почта не отправляется через почтовые клиенты, у некотоых - отправляется (которые были раньше зарегистрированы - не знаю правда, связано ли это с этим). Через тонкий клиент у всех все отправляется.

на сервере стоит SMTP-аутентификация.

ошибка: при отправке выдается сообщение:

"Сообщение не может быть отправлено, потому что невозможно установить соединение с SMTP сервером. Сервер недоступен или отказывает в соединении..."

ОС: gentoo

сервер почты: POSTfix

нужно поднастроить сервер, чтобы у всех все отправлялось нормально через почтовые клиенты...

15 лет назад
bbogatyr
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
idle
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Сделал все качественно и в срок!...с дополнительными бесплатным бонусом (настроил phpmyadmin) и разъяснениями...
Всё, ок.