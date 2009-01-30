Защита от DDoS атак

Настройка сервера/ПОЗакрыт8 заявок264 просмотра
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Установить на выделенный сервер защиту от DDoS атак.

Суть ДДоС атак ясна. Всякие - http://blacklotus.com и http://ddoswiz.com - не устраивают по цене в месяц.

В ICQ не писать.

Сила атаки от 500мбит - 3гбит.

От вас цена за единовременную защиту (как это реализовывается не знаю - это будет вашей задачей и работой).

15 лет назад
Art-Media
Андрей 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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