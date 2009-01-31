Помощь в заточке Xрумера

Ищю опытного человека который помог бы установить и заточить Xрумр под гесты/блоги. А так же обяснить что, как, и почему.

Оплата по часам или договорная, как вам будет удобно.

Требования:

1. говорящего и способного обяснять по английски (общение будет по аскье на английском)

2. быть доступным во временном окне с семи вечера до полуночи (московское время) если потребуется

Факи:

1. Какя версия? хрумер 5 паладиум

2. Скоко платят? назови свои расценки I will not turn down a reasonable offer

3. Сколько часов работы? пока не закончаться вопросы с нашей стороны

4. Хочу! А когда начинаем? как только так сразу (т.е. asap)

Стучитесь в аську #451823469