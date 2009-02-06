Установка nginx+настройка собственных ns-имен

Настройка сервера/ПОЗавершен9 заявок225 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На веб-сервер необходимо установить nginx для отдачи статики, оставив backend-ом к нему apache

Сделать собственные ns-сервера.

Сервер работает под freebsd 7.1, установлена панель упралвения ISPManager, есть уже работающие проекты - нужно, чтобы они остались рабочими.

Nginx
15 лет назад
XA-XAKER
Сайт 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
darken
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
15 лет назад
$30
1 день
Работа выполнена в срок и качественно, ответил на все поставленные вопросы, претензий не имеется.
Грамотно объяснил задачу, легко понял необходимые действия, рассчитался в срок. Рекомендую, порядочный заказчик.