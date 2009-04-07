Установка сервера Asterisk

Техническое задание на разработку и организацию офисной телефонной сети на базе PBX Asterisk.

Необходимо разработать структуру телефонной сети, подобрать и оказать содействие при закупке необходимого оборудование, произвести установку и настройку программно-аппаратной части системы и обеспечить сотрудников необходимой документацией для обеспечения их работы с созданной телефонной сетью.

Основные требования:

1. Создать телефонную внутриофисную телефонную сеть на 10 внутренних абонентов с возможностью дальнейшего наращивания числа абонентов до 50.

2. Обеспечить 4 входов из внешней аналоговой городской телефонной сети.

3. Разветвленное голосовое меню.

4. Предложить схему реализации направления исходящих звонков, через сервера сторонних SIP VoIP провайдеров, при звонках на междугородние и международные городские телефонные номера . Интересующее направление: звонки по Украине.

5. Интеграция с офисной CRM системой, но это при участии наших сотрудников.

Данная система должна быть полностью сконфигурирована и настроена для работы изначально 10 операторов, которые будут заниматься прозвонами по Украине.

Офис нашей компании находится в Киеве. Городской оператор - Golden Telecom. Интересует вариант возможности существенного снижения стоимости звонков.

При успешном внедрении и настройке, возможно заключения договора на ежемесячное обслуживание и доработки.

Изначальный бюджет - 5000 грн. обсуждается.

Ответственность, опыт внедрений, выполнения заданий точно в срок - обязательные требования.

Директор Квадрасофт. Сергей.