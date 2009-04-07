Установка сервера Asterisk

Нужно установить модуль новостей на http://casino-lucky - бегущая строка в красивом обрамлении .
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Техническое задание на разработку и организацию офисной телефонной сети на базе PBX Asterisk.
Необходимо разработать структуру телефонной сети, подобрать и оказать содействие при закупке необходимого оборудование, произвести установку и настройку программно-аппаратной части системы и обеспечить сотрудников необходимой документацией для обеспечения их работы с созданной телефонной сетью.
Основные требования:
1. Создать телефонную внутриофисную телефонную сеть на 10 внутренних абонентов с возможностью дальнейшего наращивания числа абонентов до 50.
2. Обеспечить 4 входов из внешней аналоговой городской телефонной сети.
3. Разветвленное голосовое меню.
4. Предложить схему реализации направления исходящих звонков, через сервера сторонних SIP VoIP провайдеров, при звонках на междугородние и международные городские телефонные номера . Интересующее направление: звонки по Украине.
5. Интеграция с офисной CRM системой, но это при участии наших сотрудников.
Данная система должна быть полностью сконфигурирована и настроена для работы изначально 10 операторов, которые будут заниматься прозвонами по Украине.
Офис нашей компании находится в Киеве. Городской оператор - Golden Telecom. Интересует вариант возможности существенного снижения стоимости звонков.
При успешном внедрении и настройке, возможно заключения договора на ежемесячное обслуживание и доработки.
Изначальный бюджет - 5000 грн. обсуждается.
Ответственность, опыт внедрений, выполнения заданий точно в срок - обязательные требования.
Директор Квадрасофт. Сергей.
- Похожие заказы
- Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен15 лет назад
На веб-сервер необходимо установить nginx для отдачи статики, оставив backend-ом к нему apache Сделать собственные ns-сервера. Сервер работает под freebsd 7.1, установлена панель упралвения ISPManager, есть уже работающие проекты - нужно, чтобы они остались рабочими.Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $20
Подробности задачи при переписке. Пишите в личку.Настройка сервера/ПО10 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо настроить MSProject на хостинге компании для корпоративного ведения проектов. В последствии потребуется 1-2 часа обучения по тому как с этим работать(удаленного) Писать в асю icq 411970485Закрыт15 лет назад
- $3
Сменить пароль на pgsql сервер линексЗакрыт15 лет назад
- $50
Небольшой интрернет-магазин на базе shopscript webasyst. Стоит на вдс мастерхоста, ОС CentOS 5, панелька lxadmin. Сейчас все крутится на апаче2. Магазин при небольшой нагрузке(не больше 50 юзеров) начинает сильно тормозить. + иногда процессы апача отжирают до ...Настройка сервера/ПО6 заявокЗакрыт15 лет назад
Ищю опытного человека который помог бы установить и заточить Xрумр под гесты/блоги. А так же обяснить что, как, и почему. Оплата по часам или договорная, как вам будет удобно. Требования: 1. говорящего и способного обяснять по английски (общение ...Настройка сервера/ПО1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Сейчас код стоит на двух сайтах (двиги WP и Joomla), но ссылки находятся в статусе ERROR, найти ошибку и исправить ее. Кто хочет "срубить" халявных денег - не пишите, оплата только после проверки работоспособности кода. Пишите в ...Закрыт15 лет назад
Нужно пошагово объяснить, как изменить на сервере пароль к базе сайта и пароль к фтп сайта. Срочно: 1332814Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен15 лет назад
Установить на выделенный сервер защиту от DDoS атак. Суть ДДоС атак ясна. Всякие - http://blacklotus.com и http://ddoswiz.com - не устраивают по цене в месяц. В ICQ не писать. Сила атаки от 500мбит - 3гбит. От вас цена ...Настройка сервера/ПО8 заявокЗакрыт15 лет назад