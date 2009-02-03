На веб-сервер необходимо установить nginx для отдачи статики, оставив backend-ом к нему apache Сделать собственные ns-сервера. Сервер работает под freebsd 7.1, установлена панель упралвения ISPManager, есть уже работающие проекты - нужно, чтобы они остались рабочими.
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Нужно установить модуль новостей на http://casino-lucky - бегущая строка в красивом обрамлении .
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