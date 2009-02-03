Нужно установить модуль новостей

Настройка сервера/ПОЗавершен2 заявки141 просмотр
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15 лет назад
igrtlk
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Macintosh
Сафронов 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов(-2)
15 лет назад
$10
1 день
Все просто супер ))) !!! Человек знает свое дело )))
Хороший заказчик, говорил конкретно, что хочет, что нужно исправить и т.д. Советую работать с этим человеком. Большое спасибо за сотрудничество