igrtlk

Игорь Соловьев igrtlk

 
42 годаРоссия/Липецк
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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  • 2 статьи по теме Нумизматика

    $50

    Нужно написать 2 статьи на темы ""Нумизматика как средство инвестиций" и "Изображение легенд на монетах". Объем 2500 - 3000 знаков без пробелов. В каждой статье по одному ключевому слову - "интернет магазин монет" и "интернет ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Поправить шаблон

    Нужно поправить шаблон http://pokergames48.ru/ ,то бишь справа упорядочить баннеры , в эксплоере видно и поправить футер ,тоже в эксплоере картинка выпадает.Бюджет 2 доллара.

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Статьи на тему покера

    Нужно написать 2-е небольшие уникальные статьи на тему покера - 1.Разновидности покера.(в статье должно быть написано об кеш игре,играх сит энд го и про турнирный покер).2.Стартовый капитал для игры в онлайн покер (должно быть написано ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Поправить шаблон

    Нужно поправить шаблон http://pokergames48.ru/ , сбилась ширина страницы

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужно сделать сайт тематики "онлайн покер"

    $100

    Нужно сделать информационный сайт с тематикой "онлай покер,казино,онлайн игры", что то пхожее на это http://www.pokermagic.ru/ - если есть поинтенресней предложения-рассмотрю .Наполнять информацией сайт буду сам - соответственно нужно будет удобный cms.Итого с вас дизайн (если ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание сайта

    Нужно сделать сайт на тематику "приготовление на дому и доставка еды ..обедов на дом ...офис " ....Скажу сразу я абсолютно не разбираюсь в вашей работе...но готов чему-то научиться ))) поэтому ко всему прочему от меня ...

    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Консультация

    Нужна помощь в настройке рекламной компании AdWords google онлайн казино http://www.casinovictory.ru/.,в частности по каким ключевым словам возможна реклама и возможна ли ?

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Продвижение

    Нужна помощь в настройке рекламной компании AdWords google онлайн казино http://www.casinovictory.ru/.,в частности по каким ключевым словам возможна реклама и возможна ли ?

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Переделать шапку casinovictory.ru

    $10

    Нужно переделать шапку http://www.casinovictory.ru/ - новая шапка должна быть уникальная ,обязательно флеш .т.е. там должно все крутиться, вертеться и т.п.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужен 3d рисунок

    $20

    На сайте http://casino-lucky.ru/ на главной стр нужно заменить рисунки 3 - х слотов автоматов такой же тематики .

    3D-графика17 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Модуль регистрации

    Хочу изменить модуль регистрации в http://casino-lucky.ru , должно быть потверждение регистрации, можно активация , увеличение данных игрока , короче чтоб солидней было

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
MaxPro
Максим 
31 годБеларусь
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Нужно изменить надпись
Спасибо за работу!
Все просто великолепно ,быстрая и качественная работа ))!!!
Ответный отзыв
angels85
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$14
10 баллов
10 лет назад
Регистрация сайта в белых каталогах
Приятно было работать. Обращайтесь еще.
Всем доволен )))
Ответный отзыв
sobbber
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
2 статьи по теме Нумизматика
Очень позитивный человек. четко поставил задачу. проблем не возникало. побольше бы таких, с которыми работать - одно удовольствие) спасибо за возможность)
Сделала все качественно и в сроки, будем работать и дальше..)
Ответный отзыв
Ioda
34 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
131 отзыв(-4)
$10
10 баллов
13 лет назад
Статьи на тему покера
Отличный заказчик. Четко поставил задачу, сразу выполнил оплату. Общительный и вежливый. Рекомендую!
Отличный исполнитель.Все понял с полуслова ....написал статьи менее чем за час ,рекомендую !!!
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KPEATuBHO
Андрей 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
13 лет назад
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Есть задача - есть реализация - есть деньги. Все четко и быстро. Рекомендую всем!
Отличный исполнитель, рекомендую.
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