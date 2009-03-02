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Нужно написать 2 статьи на темы ""Нумизматика как средство инвестиций" и "Изображение легенд на монетах". Объем 2500 - 3000 знаков без пробелов. В каждой статье по одному ключевому слову - "интернет магазин монет" и "интернет ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно поправить шаблон http://pokergames48.ru/ ,то бишь справа упорядочить баннеры , в эксплоере видно и поправить футер ,тоже в эксплоере картинка выпадает.Бюджет 2 доллара.Прочее1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужно написать 2-е небольшие уникальные статьи на тему покера - 1.Разновидности покера.(в статье должно быть написано об кеш игре,играх сит энд го и про турнирный покер).2.Стартовый капитал для игры в онлайн покер (должно быть написано ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Нужно поправить шаблон http://pokergames48.ru/ , сбилась ширина страницыПрочее1 исполнительЗавершен13 лет назад
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Нужно сделать информационный сайт с тематикой "онлай покер,казино,онлайн игры", что то пхожее на это http://www.pokermagic.ru/ - если есть поинтенресней предложения-рассмотрю .Наполнять информацией сайт буду сам - соответственно нужно будет удобный cms.Итого с вас дизайн (если ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно сделать сайт на тематику "приготовление на дому и доставка еды ..обедов на дом ...офис " ....Скажу сразу я абсолютно не разбираюсь в вашей работе...но готов чему-то научиться ))) поэтому ко всему прочему от меня ...Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужна помощь в настройке рекламной компании AdWords google онлайн казино http://www.casinovictory.ru/.,в частности по каким ключевым словам возможна реклама и возможна ли ?Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужна помощь в настройке рекламной компании AdWords google онлайн казино http://www.casinovictory.ru/.,в частности по каким ключевым словам возможна реклама и возможна ли ?Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт15 лет назад
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Нужно переделать шапку http://www.casinovictory.ru/ - новая шапка должна быть уникальная ,обязательно флеш .т.е. там должно все крутиться, вертеться и т.п.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
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Нужно изменить дизайн сайта в наиболее крайтчайшие сроки http://www.casinovictory.ru/Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
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Нужно изменить надпись WM Casino.org на Виктория в шапке http://www.casinovictory.ru . Бюджет 1 дол.Прочее1 исполнительЗавершен15 лет назад
Регистрация сайта http://www.casinovictory.ru/ в белых каталогах - бюджет минимальный !!!Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $5
Нужно настроить сайт http://casino-lucky.ru/ на автоматическое пополнение счета через веб мани.Системное администрирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
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На сайте http://casino-lucky.ru/ на главной стр нужно заменить рисунки 3 - х слотов автоматов такой же тематики .3D-графика17 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно установить модуль новостей на http://casino-lucky - бегущая строка в красивом обрамлении .Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен15 лет назад
При открытии своега сайта появляется белая стр. http://casino-lucky.ru/ хотелось бы узнать в чем дело и исправить ошибкуТестирование сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
Хочу изменить модуль регистрации в http://casino-lucky.ru , должно быть потверждение регистрации, можно активация , увеличение данных игрока , короче чтоб солидней былоВеб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад