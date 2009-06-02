Нужно сделать рерайт текста на 10 листов

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен49 заявок571 просмотр

Есть текст, его нужно отрерайтить.

использовать слова

создание сайта, редактирование сайта, продвижение сайта.

16 лет назад
sserbin
37 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
8 отзывов

Выбранный исполнитель

littlemary
Мария 
41 год
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад
$30
4 дня
Качественный исполнитель. Мне все очень понравилось. В дальнейшем буду работать с этим исполнителем. Рерайт супер.
Очень приятный работодатель. На все текущие вопросы дает необходимые объяснения. Адекватное соотношение объема работ и оплаты труда, что на биржах редкое явление. Оплата без задержек. Понравилось работать со Святославом, с удовольствием продолжу сотрудничество.

Заявки фрилансеров

littlemary
Мария 
41 год
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад

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