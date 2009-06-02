Необходимо составить красивое предложение услуг на русском и английском языках. Наброски (ключевые слова) и описания я пришлю. Основное направление - есть web Продукт который надо продвинуть на западный ...
Нужно сделать рерайт текста на 10 листов
Есть текст, его нужно отрерайтить.
использовать слова
создание сайта, редактирование сайта, продвижение сайта.
Выбранный исполнитель
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