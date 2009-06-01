Название для системы GPS мониторинга

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Закрыт14 заявок579 просмотров
#1$

Необходимо придумать название для системы GPS-мониторинга.

Основное направление - мониторинг GPS-трекеров в режиме реального времени.

16 лет назад
mashaCAM
Марина 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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