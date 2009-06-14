mashaCAM

Марина mashaCAM

 
45 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Система мониторинга

    Требуется сделать систему мониторинга передвижных средств. по функционалу хочется иметь продукт "Wialon" компании "Gurtam". http://gurtam.com/ru/products/earn/wialon_details.html

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Подобрать домен

    $50

    Нужно подобрать домен для сайта, занимающегося системой навигации, мониторингом автомобильного и не только транспорта, применяю технологию спутникового слежения ГЛОНАСС... Ключевые фразы: ГЛОНАСС, навигация, мониторинг, контроль,... домен должен быть в зоне ...

    Копирайтинг34 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Подобрать домен

    $50

    Нужно подобрать домен для сайта, занимающегося продажей двигателей для яхт и катеров, аксессуаров для них, эхолотов, товаров для рыбалки,... Направление сайта в основном на яхты и катера (моторы, оборудование, аксесуары), на втором плане всё ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта фирмы гидроизоляции

    $250

    Сайт компании, занимающейся профессиональной гидроизоляцией. Красиво, графика хорошая, быстро чтобы грузился, содержал элементы по тематике аудитория: гос.организации (ремонты), коммерческие строители, строительные фирмы, частные лица.... способ дизайна - резиновый, ...

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Продвижение сайта адвоката

    Поисковые слова: 1.Адвокат уголовные дела 2.вопрос адвокату 3. адвокаты юристы 4. областная коллегия адвокатов 5, судебный адвокат 6. адвокаты гражданское дело 7. арбитражный суд г. Москвы 8.арбитражный ...

    Поисковые системы (SEO)24 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Подобрать домен

    $50

    Нужно подобрать домен для сайта, занимающегося профессиональной гидроизоляцией. домен должен быть в зоне .ру аудитория: гос.организации (ремонты), частные строители, строительные фирмы, частное лицо.... нужно название простое, ...

    Копирайтинг31 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Лёгкий биллинг для предоставляемых услуг

    Нужен биллинг (не для хостинга). нужен поиск этого биллинга. Для чего он будет использоваться - оказание услуг по GPS-мониторингу с проплаченным периодом. Выбранном претенденту - внутренняя доработка под требования компании.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Подобрать текстуру

    Нужно найти или текстуру, выполненную из большого количества кленовых листьев (зелёных) и желудей. возможно если это будет выполнено в векторном стиле.

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • GPS трекер

    Есть GPS трекер TL-201 (Китайского производства), нужно его настроить... помогите, требуются советы специалистов в работе с этими трекерами...

    Настройка сервера/ПО2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Креативный домен

    Нужно придумать оригинальные и запоминающиеся доменные имена по 2-м направлениям: 1-й домен - оптовая торговля мобильных 2-й домен - системы безопасности и видео-наблюдения домены только в зоне .ru

    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

yadroid
46 лет
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$5
10 баллов
16 лет назад
Срочный фотомонтаж
В процессе работы проблем не возникло :) Рекомендую сотрудничать!
Очень хороший человек, понимает всёс полуслова... всё сделал качественно и быстро.... Работаем дальше))))))....
Ответный отзыв