Нужно подобрать домен для сайта, занимающегося продажей двигателей для яхт и катеров, аксессуаров для них, эхолотов, товаров для рыбалки,... Направление сайта в основном на яхты и катера (моторы, оборудование, аксесуары), на втором плане всё ...