Требуется сделать систему мониторинга передвижных средств. по функционалу хочется иметь продукт "Wialon" компании "Gurtam". http://gurtam.com/ru/products/earn/wialon_details.html
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужно подобрать домен для сайта, занимающегося системой навигации, мониторингом автомобильного и не только транспорта, применяю технологию спутникового слежения ГЛОНАСС... Ключевые фразы: ГЛОНАСС, навигация, мониторинг, контроль,... домен должен быть в зоне ...Копирайтинг34 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужно подобрать домен для сайта, занимающегося продажей двигателей для яхт и катеров, аксессуаров для них, эхолотов, товаров для рыбалки,... Направление сайта в основном на яхты и катера (моторы, оборудование, аксесуары), на втором плане всё ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт16 лет назад
Следует подобрать фото или сделать фотомонтаж...Наполнение сайтов60 заявокЗакрыт16 лет назад
Дорисовать машинке намерной знак, чтобы было видно хорошо (как будто настоящее фото)...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен16 лет назад
Есть сервис, основанный на Google Maps API, необходимо добавление карты Курска на стандартную. Слышала что это возможно провернуть с гуглей...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $250
Сайт компании, занимающейся профессиональной гидроизоляцией. Красиво, графика хорошая, быстро чтобы грузился, содержал элементы по тематике аудитория: гос.организации (ремонты), коммерческие строители, строительные фирмы, частные лица.... способ дизайна - резиновый, ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт16 лет назад
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- $50
Нужно подобрать домен для сайта, занимающегося профессиональной гидроизоляцией. домен должен быть в зоне .ру аудитория: гос.организации (ремонты), частные строители, строительные фирмы, частное лицо.... нужно название простое, ...Копирайтинг31 заявкаЗакрыт16 лет назад
Нужен скрипт отправки смс с сайта, чтобы он без всяких капчей отправлял смс-ки клиентам по записанному им номеру.Веб-программирование9 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен биллинг (не для хостинга). нужен поиск этого биллинга. Для чего он будет использоваться - оказание услуг по GPS-мониторингу с проплаченным периодом. Выбранном претенденту - внутренняя доработка под требования компании.Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно найти или текстуру, выполненную из большого количества кленовых листьев (зелёных) и желудей. возможно если это будет выполнено в векторном стиле.Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт16 лет назад
Подобрать домен для интернет-магазина по продаже медицинской техники в зоне RUКопирайтинг23 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо придумать название для системы GPS-мониторинга. Основное направление - мониторинг GPS-трекеров в режиме реального времени.Копирайтинг14 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть GPS трекер TL-201 (Китайского производства), нужно его настроить... помогите, требуются советы специалистов в работе с этими трекерами...Настройка сервера/ПО2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно придумать оригинальные и запоминающиеся доменные имена по 2-м направлениям: 1-й домен - оптовая торговля мобильных 2-й домен - системы безопасности и видео-наблюдения домены только в зоне .ruКопирайтинг30 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Нужен скрипт видео чата. подробности в личке...Веб-программирование10 заявокЗакрыт16 лет назад
Можно копию, можно похожее ПО, можно оригинал))Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Раскрутка нового сайта эротического чата. распишите ежемесячный бюджет и площадки размещения... требуется опыт в продвижении сайтов этого направленияПоисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется поиск движка сайта эротического видео чата типа http://video-girl.ru или http://ruscams.comСистемы управления (CMS)8 заявокЗакрыт16 лет назад