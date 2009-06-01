Серия текстов для on-line журнала про моду.

# 1 — $

Требуется написание серии статей для on-line журнала про МОДУ. От Вас требуется для примера 2-3 статьи, с приложенными к ней картинками (размер статьи А4, тематика - женская мода, верхняя одежда, аксессуары).

Рерайт западных источников, либо отечественных.

Материалы которые вы должны предоставить: исходная статья, ваш вариант (рерайт).

Победитель конкурса получает вознаграждение за написанные статьи и контракт на серию статей на ближайшие 2-3 месяца.