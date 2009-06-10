Придумать домен (для David_T)

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Завершен1 заявка368 просмотров

Доброе время суток!

требуется придумать доменное имя

для компании (ЧП) занимающейся деревообработкой (и всем что с этим связано)

+ оказывающей строительные услуги

С уважением,

Сергей

16 лет назад
skling
Сергей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

David_T
Давид 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 часов назад
16 лет назад
$100
20 дней
Понравилось сотрудничество! :) Давид предложил столько вариантов, что было очень сложно выбрать из них один все предложенные варианты очень понравились :) Обязательно в скором времени обращусь еще раз! и всем советую!!!
Сергей произвел исключительно положительное впечатление: дал развернутые ответы на все вопросы, касающиеся как будущего названия компании, так и доменного имени. Уложились в 7 дней вместо 20, указанных в предложении. Да, удивился тому, что меня кто-то рекомендовал. Надо бы узнать имя этого человека. :-)

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David_T
Давид 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 часов назад
16 лет назад