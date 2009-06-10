Придумать домен (для David_T)

Сергей произвел исключительно положительное впечатление: дал развернутые ответы на все вопросы, касающиеся как будущего названия компании, так и доменного имени. Уложились в 7 дней вместо 20, указанных в предложении. Да, удивился тому, что меня кто-то рекомендовал. Надо бы узнать имя этого человека. :-)