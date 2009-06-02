Креативная статья

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Завершен32 заявки518 просмотров

Нужно написать не большую (1000-1500 символов) креативную , сочную статью. Подробности в личке. Оставляйте цены и сроки.

16 лет назад
ostapw
Остап 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Jakobia
Андрей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$6
1 день
Исполнитель написал текст не просто хорошо а ОЧЕНЬ ХОРОШО точно в сроки! Приятен в общении - одним словом ПРОФЕССИОНАЛ своего дела! рекомендую!
Грамотный, адекватный и понимающий заказчик. Будем сотрудничать!

Заявки фрилансеров

Jakobia
Андрей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад

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