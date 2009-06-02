Здравствуйте! Необходимо оперативно выполнить рерайт 6 несложных статей. Тематики – мото, фотография. Оплата за все – 10 $. Примечание: статьи объемом больше 2000 символов можно сокращать до 2000.
Креативная статья
Нужно написать не большую (1000-1500 символов) креативную , сочную статью. Подробности в личке. Оставляйте цены и сроки.
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