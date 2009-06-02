Рерайт 6 статей

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен16 заявок260 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо оперативно выполнить рерайт 6 несложных статей. Тематики – мото, фотография. Оплата за все – 10 $.

Примечание: статьи объемом больше 2000 символов можно сокращать до 2000.

16 лет назад
skromnaya
Елена 
42 года
19 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

natainua
Наталья 
43 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Статьи понравились, работа выполнена в срок. Наталья, успехов!
От сотрудничества с Еленой остались только положительные эмоции, спасибо!

Заявки фрилансеров

natainua
Наталья 
43 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад