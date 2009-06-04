Срочный рерайт

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Завершен63 заявки674 просмотра

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16 лет назад
Alex25
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

dalbeshka
Евгения 
36 лет
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Евгения отлично справилась с заданием. Работа была выполнена очень оперативно и качественно. Никаких лишних вопросов и уточнений, очень корректна в общении. Рассчитываю на долговременное сотрудничество. Рекомендую как профессионального исполнителя, которому можно доверить ответственное задание. Евгения, спасибо еще раз за работу.
Было приятно сотрудничать

Заявки фрилансеров

dalbeshka
Евгения 
36 лет
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад

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