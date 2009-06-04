Срочный рерайт

Евгения отлично справилась с заданием. Работа была выполнена очень оперативно и качественно. Никаких лишних вопросов и уточнений, очень корректна в общении. Рассчитываю на долговременное сотрудничество. Рекомендую как профессионального исполнителя, которому можно доверить ответственное задание. Евгения, спасибо еще раз за работу.