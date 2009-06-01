Необходимы статьи для форума

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Закрыт44 заявки534 просмотра

Здравствуйте, необходимы статьи для наполнения полезной информацией форума посвященного работе.

такие как:

Полезная информация для соискателей

Полезная информация для работодателей

Описания разных видов работ

и тому подобное

Создам необходимые дополнительные разделы на форуме под статьи

Ссылку на форум дам в личку

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16 лет назад
obyavleniya
Игорь 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

sunshine85
Ксения 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
16 лет назад
$10
2 дня

Заявки фрилансеров

sunshine85
Ксения 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
16 лет назад