Придумать 50 названий+описаний к статьям

$25
КопирайтингЗакрыт8 заявок274 просмотра
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Нужно придумать 50 заголовков и описаний к статьям (сами статьи ещё не написаны, они будут писаться по вашим заголовкам). Тематика статей - эдалт, эротика, порно. Сами статьи - познавательные.

Описание маленькое, главное, чтобы копирайтер понял, что ему писать нужно.

16 лет назад
Ingref
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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