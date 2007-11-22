Придумать 50 названий+описаний к статьям

Нужно придумать 50 заголовков и описаний к статьям (сами статьи ещё не написаны, они будут писаться по вашим заголовкам). Тематика статей - эдалт, эротика, порно. Сами статьи - познавательные.

Описание маленькое, главное, чтобы копирайтер понял, что ему писать нужно.