Придумать название вечеринки

$100
КопирайтингЗакрыт15 заявок738 просмотров
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Придумать название небольшой вечеринки (на 100 человек). Будет выступать несколько диджеев.

Направление музыки хаус, драм.

Все будет происходить 8 декабря.

Название нужно оригинальное.

16 лет назад
fillipov
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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