Необходимо создать каталог ссылок на фото- и видеогалереи с разбивкой по категориям. Ссылки добавляют зарегистрированные пользователи, размещение после премодерации, на каждую ссылку должна быть превьюшка, которая сохраняется на сервер в момент добавления ссылки и отображается ...