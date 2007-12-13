Сайт каталог заведений

Сайт посвящен любым способам проведения свободного времени, как активному отдыху и местам где можно активно отдохнуть,так и праздному шатанию по магазинам.

Функциональность:

-рассширенный поиск по сайту;

-авторизация пользователя, расширенная информация о пользвователе;

-права пользователя, такие как оставлять обзоры, ставить оценки пользователям, заведениям, добавлять заведения, оставлять сообщения другим пользователям;

-отображение популярных категорий заведений, отображение последних обсуждаемых заведений, обзор дня и т.д.

-расширенный профиль заведения, с возможностью добавления фотографий.

Необходим программист (PHP или Perl), который будет работать с готовым и сверстанным дизайном и который имеет опыт работы с подобными сайтами, порталами.

Все подробности по:

E-mail: [email protected]

Тел.: +38 (044) 599-5959

ICQ: 95995959