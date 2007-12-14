Требуется распарсить сайт bizbuysell(точка)com Собрать все объекты - бизнесы на продажу www.bizbuysell(точка)com/listing-information-q329495.html и сдать мне в виде csv файла открываемого экселем. Картинки требуется утянуть, сложить у себя где-то, и в файле, соответственно, должны быть колонка где картинки лежат, имена их то есть. В полях файла должно быть все что указано на странице бизнеса (Asking Price, Inventory ...), а так же рубрика/подрубрика к которой бизнес принадлежит. Так же туда надо включить Business listed by.

Времени и желания участвовать в переговорах нету, так что наибольший приоритет тому, кто просто сделает все задание и пришлет готовый результат. И не волнуйтесь что 10 человек это сделают :) опыт показывает что и одного то найти не просто :)

Оплата 500, если сделаете до 10=00 14 Декабря по EST (время Нью Йорка), то +200 премии.

Проверять буду так: ткну в любой бизнес на сайте и попробую найти его у вас в таблице. Ошибок быть не должно.