Система на движке livejournal.com. Состав работ: 1. Поменять дизайн для всех страниц на основе имеющегося сверстанного макета (HTML + CSS, есть PSD). Нарисованы и сверстаны только 2 страницы, поэтому стили всех элементов, таблиц придется делать самостоятельно. 2. Перенести ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется распарсить сайт bizbuysell(точка)com Собрать все объекты - бизнесы на продажу www.bizbuysell(точка)com/listing-information-q329495.html и сдать мне в виде csv файла открываемого экселем. Картинки требуется утянуть, сложить у себя где-то, и в файле, соответственно, должны быть колонка где картинки лежат, имена их то есть. В полях файла должно быть все что указано на странице бизнеса (Asking Price, Inventory ...), а так же рубрика/подрубрика к которой бизнес принадлежит. Так же туда надо включить Business listed by.
Времени и желания участвовать в переговорах нету, так что наибольший приоритет тому, кто просто сделает все задание и пришлет готовый результат. И не волнуйтесь что 10 человек это сделают :) опыт показывает что и одного то найти не просто :)
Оплата 500, если сделаете до 10=00 14 Декабря по EST (время Нью Йорка), то +200 премии.
Проверять буду так: ткну в любой бизнес на сайте и попробую найти его у вас в таблице. Ошибок быть не должно.
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