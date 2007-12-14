Распарсить сайт

$700
Веб-программированиеЗавершен10 заявок1072 просмотра
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Требуется распарсить сайт bizbuysell(точка)com Собрать все объекты - бизнесы на продажу www.bizbuysell(точка)com/listing-information-q329495.html и сдать мне в виде csv файла открываемого экселем. Картинки требуется утянуть, сложить у себя где-то, и в файле, соответственно, должны быть колонка где картинки лежат, имена их то есть. В полях файла должно быть все что указано на странице бизнеса (Asking Price, Inventory ...), а так же рубрика/подрубрика к которой бизнес принадлежит. Так же туда надо включить Business listed by.

Времени и желания участвовать в переговорах нету, так что наибольший приоритет тому, кто просто сделает все задание и пришлет готовый результат. И не волнуйтесь что 10 человек это сделают :) опыт показывает что и одного то найти не просто :)

Оплата 500, если сделаете до 10=00 14 Декабря по EST (время Нью Йорка), то +200 премии.

Проверять буду так: ткну в любой бизнес на сайте и попробую найти его у вас в таблице. Ошибок быть не должно.

16 лет назад
Mauser
Тер 
50 летСША
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранные исполнители
EgorovAlexey
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$1300
1 день
Чуть-чуть не дотянул до премии. В остальном все отлично.
Сурен Сергеевич Тер-Сааков - это очень известный человек с хорошей репутацией в Рунете. Про него уже столько написано, что добавить просто нечего. Я и Сирожа Брин рекомендуем :)
Neval
Гость 
NaN летУкраина
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
$1000
Сделал медленнее, но полностью аккуратно. Собственно потеря скорости была не изза человека, а изза его линии. Большой объем инфы выкачивался у него медленно.
Поверить не могу, что ещё есть такие люди :) Хоть я и справился с работой позже "победителя", но тем не менее моя работа не была проделана зря. Большое спасибо за человеческое отношение!
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