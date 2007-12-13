Парсер xls-файлов

Предлагаю всем, кто имеет уже разработанный скрипт любого калькулятора, разместить на моём сайте www.kalkulatory.ru Предложение не обычное, но знаю что многие, кто хотел бы заказать на свой сайт какой нибудь калькулятор, зачастую не знают как это ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Господа фрилансеры, как в 21м веке решают классическую задачу импорта разноплановых xls-прайсов в единую mysql-базу? Прекрасно знаю о PHP Excel Parser и Spreadsheet::ParseExcel, Spreadsheet::Read и т.д. - вопрос не в этом. Вопрос, как организовать унифицированное решение для произвольных Excel-файлов - макросы, шаблоны, wizards и т.д.?
Навскидку вижу два варианта:
- Готовое решение на базе вышеупомянутых библиотек - насколько я понимаю, в Битриксе нечто подобное реализовано, но с минусами Битрикса как факта я мириться не готов.
- Разбор файлов в 1С на уровне элементарного визарда - уж это-то 1С умеет очень хорошо, дальнейшая интерпретация (гейт) в mysql-базу.
-- Ваш вариант или детализацию моего готов обсудить в двух словах, рассматриваю только сообщения, из которых понятно, что темой Вы владеете. "Готовых просто работать" прошу пойти и поработать в другом месте. Спасибо за понимание.
Если входных данных по задаче достаточно, чтобы оценить ее для ~10 файлов, будет совсем замечательно.
- Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
- $700
Требуется распарсить сайт bizbuysell(точка)com Собрать все объекты - бизнесы на продажу www.bizbuysell(точка)com/listing-information-q329495.html и сдать мне в виде csv файла открываемого экселем. Картинки требуется утянуть, сложить у себя где-то, и в файле, соответственно, должны быть колонка ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен16 лет назад
- $1000
Сайт посвящен любым способам проведения свободного времени, как активному отдыху и местам где можно активно отдохнуть,так и праздному шатанию по магазинам. Функциональность: -рассширенный поиск по сайту; -авторизация пользователя, расширенная информация о пользвователе; -права пользователя, такие как оставлять обзоры, ставить ...Веб-программирование27 заявокЗакрыт16 лет назад
- $300
Создание тематического портала из готовых скриптов. Подробности в приложении.Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
ПРИВАТНЫЙ ПРОЕКТ для http://www.weblancer.net/users/parse/ Нужно написать кроновый граббер картинок с указанной галереи. Скрипт должен быть двупроходный, то есть на первой страницы мы берем ссылки на сайты, а уже на сайтах находим картинки, собираем их URL и ложим ...Завершен16 лет назад
Требуется написать js код с функционалом, похожим на http://scanner.malwarealarm.com/demopromo/scan.php Лучше сразу обращаться в icq 910111Завершен16 лет назад
Установить движок DLE на сервер.Завершен16 лет назад
- $100
До 21 декабря нужно сделать сайт на движке пхп. Дизайн есть - для главной и остальные. Вариант с частичной предоплатой рассматривается! Соответственно нужна верстка и внедрение пхп... При необходимости можно и самим сверстать по требованиям исполнителя заказа.Веб-программирование2 исполнителяЗакрыт16 лет назад
разработка аналогично здесь: http://www.million21.com/Games/Poker/ под существующий смс сервер детали сервера отдельно про подробное тех задание не спрашивать, не будет.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Краткая информация: Трёхуровневая структура отображениея информации: a. Живность i. Слоны • Слон розовый • Слон фиолетовый ii. Бегемоты iii. Коты iv. Зайцы v. Хомяки На первом уровне (Живность) выводиться общий текстовый блок, список подразделов, со случайной превьюшкой и текстовым описанием для каждого подраздела. На втором уровне ...Закрыт16 лет назад