Парсер xls-файлов

Господа фрилансеры, как в 21м веке решают классическую задачу импорта разноплановых xls-прайсов в единую mysql-базу? Прекрасно знаю о PHP Excel Parser и Spreadsheet::ParseExcel, Spreadsheet::Read и т.д. - вопрос не в этом. Вопрос, как организовать унифицированное решение для произвольных Excel-файлов - макросы, шаблоны, wizards и т.д.?

Навскидку вижу два варианта:

- Готовое решение на базе вышеупомянутых библиотек - насколько я понимаю, в Битриксе нечто подобное реализовано, но с минусами Битрикса как факта я мириться не готов.

- Разбор файлов в 1С на уровне элементарного визарда - уж это-то 1С умеет очень хорошо, дальнейшая интерпретация (гейт) в mysql-базу.

-- Ваш вариант или детализацию моего готов обсудить в двух словах, рассматриваю только сообщения, из которых понятно, что темой Вы владеете. "Готовых просто работать" прошу пойти и поработать в другом месте. Спасибо за понимание.

Если входных данных по задаче достаточно, чтобы оценить ее для ~10 файлов, будет совсем замечательно.