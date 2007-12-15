Php-скрипт для сохранения инфы из Virtuemart

Нужно написать php-скрипт, который из базы данных Virtuemart будет сохранять в xml следующую информацию: номер заказа, артикулы заказанных товаров, ФИО заказчика, телефоны заказчика, адрес заказчика, е-майл заказчика, комментарий к заказу, выбранный тип доставки.

+ номер заказа, с которого скрипту начинать он считывает из файла

Задание срочное - чем быстрее, тем лучше.