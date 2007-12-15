Php-скрипт для сохранения инфы из Virtuemart

В двух словах надо грузить большие фотки с локала (возможность выбора нескольких сразу, как на photofile.ru), обрабатывать их на сервере, интерфейс частично на яваскрипт. Есть подробное ТЗ, вид UI. Среда - ZendFramework, jQuery.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать php-скрипт, который из базы данных Virtuemart будет сохранять в xml следующую информацию: номер заказа, артикулы заказанных товаров, ФИО заказчика, телефоны заказчика, адрес заказчика, е-майл заказчика, комментарий к заказу, выбранный тип доставки.
+ номер заказа, с которого скрипту начинать он считывает из файла
Задание срочное - чем быстрее, тем лучше.
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