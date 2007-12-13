AJAX корзина для VirtueMart

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки178 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно разработать AJAX корзину для VirtueMart, лучше если это будет модуль для Джумлы, если нет то просто хак.

- Должен работать совмесно с модулем Wishlist так и без него

- Доолжен быть совместим со всеми популярными браузурами

- Должно быть несколько вариантов добавления в корзину, первый - как на этом сайте: www.blist.com.ua , второй как на этом www.mediamag.com.ua , чтоб можно в настройках выбирать каким способом добавлять.

- Если у товара есть дополнительные свойства, при нажатии кнопки "Купить" при посмотре категории (когда доп свойства не отображены) должно всплывать полупрозрачное AJAX окно с списком свойств, и после их выбора в этом окне добавлятся в корзину

В корзине вверху должно быть видно кличество товаров и общая сума, под этим список названий (в настройках чтоб можно было настроить отображать ли кличество возле каждого товара и его цену, а также количесто символов из названия товара, чтоб слишком длинные названия не загружали всю корзину)

-Сделать чтоб товары в корзине не зависили от сессии и после выхода-входа покупателей оставались в корзине

- Только добавленый товар должен выделятся в корзине другим цветоv

- Должен быть совместим с Joostina

Также сделать и оформление на AJAX.

Сайт www.fantasydvd.com.ua

AjaxVirtuemart
16 лет назад
Jin-Roh
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
1c-bitrix
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$200
3 дня
  • Похожие заказы

  • Систем загрузки фотографий

    $600

    В двух словах надо грузить большие фотки с локала (возможность выбора нескольких сразу, как на photofile.ru), обрабатывать их на сервере, интерфейс частично на яваскрипт. Есть подробное ТЗ, вид UI. Среда - ZendFramework, jQuery.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Калькулятор

    Предлагаю всем, кто имеет уже разработанный скрипт любого калькулятора, разместить на моём сайте www.kalkulatory.ru Предложение не обычное, но знаю что многие, кто хотел бы заказать на свой сайт какой нибудь калькулятор, зачастую не знают как это ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Парсер xls-файлов

    Господа фрилансеры, как в 21м веке решают классическую задачу импорта разноплановых xls-прайсов в единую mysql-базу? Прекрасно знаю о PHP Excel Parser и Spreadsheet::ParseExcel, Spreadsheet::Read и т.д. - вопрос не в этом. Вопрос, как организовать унифицированное ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Распарсить сайт

    $700

    Требуется распарсить сайт bizbuysell(точка)com Собрать все объекты - бизнесы на продажу www.bizbuysell(точка)com/listing-information-q329495.html и сдать мне в виде csv файла открываемого экселем. Картинки требуется утянуть, сложить у себя где-то, и в файле, соответственно, должны быть колонка ...

    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Сайт каталог заведений

    $1000

    Сайт посвящен любым способам проведения свободного времени, как активному отдыху и местам где можно активно отдохнуть,так и праздному шатанию по магазинам. Функциональность: -рассширенный поиск по сайту; -авторизация пользователя, расширенная информация о пользвователе; -права пользователя, такие как оставлять обзоры, ставить ...

    Веб-программирование27 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Граббер картинок

    $1000

    ПРИВАТНЫЙ ПРОЕКТ для http://www.weblancer.net/users/parse/ Нужно написать кроновый граббер картинок с указанной галереи. Скрипт должен быть двупроходный, то есть на первой страницы мы берем ссылки на сайты, а уже на сайтах находим картинки, собираем их URL и ложим ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад