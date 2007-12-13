AJAX корзина для VirtueMart

Нужно разработать AJAX корзину для VirtueMart, лучше если это будет модуль для Джумлы, если нет то просто хак.

- Должен работать совмесно с модулем Wishlist так и без него

- Доолжен быть совместим со всеми популярными браузурами

- Должно быть несколько вариантов добавления в корзину, первый - как на этом сайте: www.blist.com.ua , второй как на этом www.mediamag.com.ua , чтоб можно в настройках выбирать каким способом добавлять.

- Если у товара есть дополнительные свойства, при нажатии кнопки "Купить" при посмотре категории (когда доп свойства не отображены) должно всплывать полупрозрачное AJAX окно с списком свойств, и после их выбора в этом окне добавлятся в корзину

В корзине вверху должно быть видно кличество товаров и общая сума, под этим список названий (в настройках чтоб можно было настроить отображать ли кличество возле каждого товара и его цену, а также количесто символов из названия товара, чтоб слишком длинные названия не загружали всю корзину)

-Сделать чтоб товары в корзине не зависили от сессии и после выхода-входа покупателей оставались в корзине

- Только добавленый товар должен выделятся в корзине другим цветоv

- Должен быть совместим с Joostina

Также сделать и оформление на AJAX.

Сайт www.fantasydvd.com.ua