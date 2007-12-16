Прикрутить систему оплаты к сайту

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$2500
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок412 просмотров
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-----Описание проекта----

Онлайн игра Ragnarok Online

Сервер первое время не будет оплачиваться, т.к он будет бесплатный, после его раскрутки и стабильного On-Line в игре,сервер будет оплачиваться крупной суммой.

16 лет назад
9043280
Артем 
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
Выбранные исполнители
BulldozerBSG
Павел 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
coolproger
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
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