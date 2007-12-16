Интернет магазин

Тех задание:

1) 2 интерфейса - Зарегистрированные и незарегистрированные.

2) У каждого товара статичный адрес (если удалили - товар не публикуется, но его адрес не занимается другим товаром.)

3) 5 ценовых категорий - в зависимости от клиента(не % а явные суммы)

4) Распределение по складам (по городам)

5) для одних клиентов показывается наличие или отсутствие товара, для других реальная цифра.

6) Поиск по наименованию или по коду товара(у каждого товара свой код отличный от его ID и от кода 1с), по похожим товарам (у них есть синонимы в цифровом формате)

7) 3 варианта вывода (в наличии, ожидается либо все товары)

8) Регистрация пользователей в 2 этапа (1- регистрация на сайте - ничего не дает. 2 - регистрация в 1с и занесение в список клиентов магазина (присвоение ему определенной категории со своими скидками))

9) загрузка и выгрузка информации производиться по ftp и скрипт должен сам обрабатывать поступившие товары и выгружать зарегистрированных пользователей.

10) при регистрации отправляются е-мылы пользователю и администратору магазина.

Называйте вашу цену и ваши сроки.