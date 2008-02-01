Мне нужна FLASH шапка для icq магазина. Делать нужно не с нуля! Есть шапка в формате jpg вот ее то и надо перевести в flash (анимировать в некоторых местах и сделать 3 кнопки) Вот и все! Для того чтоб узнать подробнее стучите в icq: 822-795